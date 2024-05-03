Балістичних, керованих, крилатих ракет чи дронів-камікадзе цієї ночі ворог не застосовував, а бив КАБами - Євлаш
Київ • УНН
Минулої ночі російські війська не застосовували балістичні, керовані, крилаті ракети, ракети-камікадзе чи безпілотники, але атакували прифронтові райони керованими авіабомбами, зокрема в Харківській області.
Цієї ночі окупанти не застосовували для ударів ні балістичних, ні керованих, ні крилатих ракет чи дронів-камікадзе для ударів по України. В основному противник атакував керованими авіаційними бомбами прифронтові території. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.
Ця ніч одна з небагатьох, коли в ранковому зведенні ми не побачили нічого. В основному противник атакував керованими авіаційними бомбами прифронтові території, атакував Харківщину. Однак, балістичних, керованих, крилатих ракет чи дронів-камікадзе ворог не застосовував
Він зазначив, що наразі вивчається, чому саме така поведінка спостерігається за ворогом, оскільки окупанти можуть вводити в оману.
Ми уважно спостерігаємо за ворогом і вивчаємо всі його дії
Нагадаємо
Російські війська завдали удару ракетою Х-59 по Миколаївському району, пошкодивши промислову інфраструктуру.
На Харківщині ворог обстріляв три райони, у тому числі КАБами, є загиблий та поранені03.05.24, 10:00 • 19218 переглядiв