На Миколаївщині росіяни завдали удару ракетою Х-59, пошкодили промислову інфраструктуру
Київ • УНН
Російські війська завдали удару ракетою Х-59 по Миколаївському району, пошкодивши промислову інфраструктуру, а також обстріляли з артилерії та мінометів акваторію Очаківської громади в Миколаївській області.
У Миколаївській області російські війська минулої доби атакували Миколаївський район ракетою типу Х-59, пошкодивши об'єкт промислової інфраструктури, а також обстріляли з артилерії та мінометів акваторію Очаківської громади, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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З його слів, ворожі удари фіксували у Миколаївському районі.
Учора, 2 травня, о 14:28, ворог атакував район ракетою типу Х-59. Внаслідок чого пошкоджень зазнав обʼєкт промислової інфраструктури. На відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає
Також, учора, 2 травня, о 07:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також учора, 2 травня, о 08:30, 13:10 та сьогодні зранку, 3 травня, о 05:59 ворог здійснив артилерійський та мінометний обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих в обох випадках немає, вказав він.
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