Російський безпілотник-розвідник "Орлан-10" знищили вранці на Миколаївщині
Київ • УНН
Російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" був знищений у Миколаївській області вранці 2 травня, а напередодні, 1 травня, українські сили протиповітряної оборони збили керовану ракету, два ударні безпілотники "Шахед" і ще один безпілотник "Орлан-10" у південних районах Миколаївської та Одеської областей.
У Миколаївській області сьогодні вранці знищили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10", повідомили у четвер у повітряному командування "Південь", пише УНН.
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"Зранку 2 травня на Миколаївщині знищено ще один "Орлан-10", - повідомили у командуванні у Facebook.
Також вказано, що упродовж минулої доби, 1 травня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України знищено керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 на Миколаївщині, 2 ударні безпілотники "Shahed-136/131" та російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10" на Одещині.
На Миколаївщині уламки ракети рф пошкодили транспортну інфраструктуру02.05.24, 08:57 • 30239 переглядiв