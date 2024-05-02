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На Миколаївщині уламки ракети рф пошкодили транспортну інфраструктуру

На Миколаївщині уламки ракети рф пошкодили транспортну інфраструктуру

Київ • УНН

 • 30239 перегляди

Уламки російських ракет пошкодили транспортну інфраструктуру в Миколаївській області після ворожого ракетного удару, а акваторія Очаківської громади також потрапила під обстріл з боку росії 1 травня, хоча про жертви не повідомлялося.

У Миколаївській області минулої доби внаслідок збиття ворожої ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру. Також 1 квітня обстрілів із боку рф зазначала акваторія Очаківської громади, ніхто не постраждав. Про це у четвер повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН

Учора, 1 травня, збито крилату ракету повітряного базування Х-59. Внаслідок збиття уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру. Постраждалих немає

- написав Кім у Telegram.

Також, за його словами, у Миколаївському районі, учора, 1 травня, о 16:54 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Також обійшлось без постраждалих. 

На Херсонщині росіяни поцілили в ангар, обійшлося без жертв02.05.24, 08:19 • 18294 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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