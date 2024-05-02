На Николаевщине обломки ракеты рф повредили транспортную инфраструктуру

В Николаевской области за прошедшие сутки в результате сбивания вражеской ракеты повреждена транспортная инфраструктура. Также 1 апреля обстрелам со стороны рф подверглась акватория Очаковской общины, никто не пострадал. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Вчера, 1 мая, сбита крылатая ракета воздушного базирования Х-59. В результате сбивания обломками ракеты повреждена транспортная инфраструктура. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

Также, по его словам, в Николаевском районе, вчера, 1 мая, в 16:54 артиллерийским обстрелам подверглась акватория Очаковской общины. Также обошлось без пострадавших.

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