В Херсонской области россияне попали в ангар, обошлось без жертв

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 22 населенных пункта, в том числе Херсон, попав в ангарное помещение, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Береговое, Янтарное, Михайловка, Томарино, Змиевка, Антоновка, Берислав, Золотая Балка, Львово, Тягинка, Ивановка, Кизомыс, Днепровское, Токаревка, Инженерное, Велетенское, Садовое, Никольское, Приднепровское, Понятовка, Ольговка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 2 частных дома.

Были зафиксированы попадания в ангарное помещение и хозяйственную постройку. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет - написал Прокудин в Telegram.

Россияне принудительно выселяют жителей оккупированной Херсонщины - Центр сопротивления