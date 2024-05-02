Россияне принудительно выселяют жителей оккупированной Херсонщины - Центр сопротивления

Российская оккупационная администрация проводит принудительное выселение жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки Херсонской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Российские оккупанты проводят вывоз населения в отобранных из школ и автотранспортных предприятий автобусах. Население временно размещают в населенных пунктах Юга Херсонской области и в Крыму.

Помещения, где их размещают специально переполнены, и имеют неудовлетворительное состояние, чтобы продолжать агитировать к переезду в Россию, а мужчин побуждать к постановке на воинский учет с последующей мобилизацией в ряды оккупационного войска пишет ЦНС.

В сообщении ЦНС добавляют, что вывезенному населению оккупанты запрещают забирать с собой любые габаритные вещи, позволяют только ручную кладь.

Таким образом оккупанты высвобождают дома и квартиры для размещения российских оккупантов, работников российских администраций и россиян, желающих переехать в определенные населенные пункты говорится в сообщении

Между тем, отмечают в сообщении сопротивления, оккупанты обустраивают накрытие сеткой автомобильной дороги Р57 на участке Голая Пристань - Таврическое. Сетки закрепляют на деревьях и столбах вдоль дороги. Хотят сохранить технику от украинских дронов.

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