Россияне принудительно выселяют жителей оккупированной Херсонщины - Центр сопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  19694 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  111885 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  113637 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  114802 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  113870 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  101164 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103660 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125335 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120236 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128376 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

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Публикации

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29 апреля 2024, 12:29  •  248180 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  248270 просмотра

Россияне принудительно выселяют жителей оккупированной Херсонщины - Центр сопротивления

Российская оккупационная администрация принудительно выселяет жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки Херсонской области, вывозя их автобусами для временного размещения в переполненных помещениях на юге Херсонской области и в Крыму, запрещая брать с собой крупногабаритные вещи, чтобы освободить жилье для российских оккупантов и сотрудников.

Общество •   •  11651 просмотра
Россияне принудительно выселяют жителей оккупированной Херсонщины - Центр сопротивления

Е-кабинет военнообязанного заработает 18 мая - Минобороны

Министерство обороны 18 мая запустит электронный кабинет военнообязанных, который позволит им обновлять свои военно-учетные данные через мобильное приложение.

Война •   •  13277 просмотра
Е-кабинет военнообязанного заработает 18 мая - Минобороны

Еще плюс 1030 оккупантов и 20 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 470 870 человек личного состава и 7332 танков.

Война •   •  11658 просмотра
Еще плюс 1030 оккупантов и 20 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На фронте произошло 121 боевое столкновение - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта в Украине произошло 121 боестолкновение, во время которых противник нанес 5 ракетных ударов, 63 авиаудара и 72 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  13336 просмотра
На фронте произошло 121 боевое столкновение - Генштаб

Россияне 368 раз атаковали Запорожскую область за сутки

За сутки россияне атаковали Запорожскую область 368 раз, поразив 8 населенных пунктов авиаударами, беспилотниками, РСЗО и артиллерийским огнем.

Общество •   •  11959 просмотра
Россияне 368 раз атаковали Запорожскую область за сутки

Авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления врага - Генштаб

За минувшие сутки авиационные и ракетные подразделения Вооруженных Сил Украины нанесли удары по 1 пункту управления противника, 1 наземной станции управления БПЛА и 8 местам сосредоточения живой силы противника.

Война •   •  11818 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления врага - Генштаб

Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем

Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем из-за разногласий по ситуации в Газе, а президент Петр назвал действия Израиля в Газе "геноцидом".

Война •   •  12094 просмотра
Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем

2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг

Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю события, посвященного регулированию рыболовного промысла и сохранению рыбных ресурсов Мирового океана - Дня тунца. Событие, которое было основано ООН, назвали именно так, потому что тунец является одной из самых популярных рыб в мире. По данным ООН, в тунцовой промышленности заняты почти сто государств мира.

УНН Lite •   •  17867 просмотра
2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг

Республиканка Грин инициирует отставку соратника Джонсона

Республиканец Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Палаты представителей Майка Джонсона в сговоре с демократами и предложила проголосовать за его отставку, которая, скорее всего, провалится из-за поддержки Джонсона демократами.

политика •   •  16669 просмотра
Республиканка Грин инициирует отставку соратника Джонсона

Шойгу призвал ускорить поставки вооружений для армии РФ

Министр обороны России Шойгу призвал увеличить объем и качество поставок вооружения российским войскам, чтобы сохранить темпы их наступления в Украине.

Война •   •  15254 просмотра
Шойгу призвал ускорить поставки вооружений для армии РФ