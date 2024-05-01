Коллаборационисты распродают земли Азовского побережья российским "инвесторам" - Центр сопротивления
Киев • УНН
Коллаборационисты незаконно захватывают и продают российским "инвесторам" украинские земли на Азовском побережье, в частности пансионаты, базы отдыха и рекреационные зоны.
российские оккупанты предлагают "инвесторам" из рф незаконно присвоенные земли вдоль Азовского побережья, в частности пансионаты, базы отдыха и рекреационные зоны. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.
Незаконно присвоенные земли вдоль Азовского побережья оккупационная власть теперь активно предлагает так называемым инвесторам из регионов-шефов из России. Речь идет прежде всего о рекреационных зонах, пансионатах и базах отдыха,
Детали
Отмечается, что глава "днр" денис пушилин утверждает: россия строит отношения с "инвесторами", которые "могут брать те или иные пансионаты, земли под пансионаты и уже обустраивать территорию". При этом юридическое узаконивание таких действий не происходит.
Выглядит так, что сам пушилин не до конца верит, что можно беззаконно орудовать на временно оккупированных территориях Украины. Таки осознание, что за каждое преступление обязательно будет ответственность присутствует в голове кремлевского пособника,
ЦНС отмечает, что за коллаборационистскую деятельность в соответствии с Уголовным кодексом Украины предусмотрено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
российские оккупанты захватывают украинское имущество на оккупированных территориях и объявляют его бесхозным согласно российскому законодательству: с начала апреля в Мелитополе уже захвачено 60 квартир и домов.
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