Росіяни примусово виселяють жителів окупованої Херсонщини – Центр спротиву
Київ • УНН
Російська окупаційна адміністрація примусово виселяє мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки Херсонської області, вивозячи їх автобусами для тимчасового розміщення у переповнених приміщеннях на півдні Херсонської області та в Криму, забороняючи брати з собою великогабаритні речі, щоб звільнити житло для російських окупантів та співробітників.
Російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення жителів Голої Пристані, Коханів та Гладківки Херсонської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Російські окупанти проводять вивезення населення у відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусах. Населення тимчасово розміщують у населених пунктах Півдня Херсонської області та у Криму.
Приміщення, де їх розміщують спеціально переповнені, та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати до переїзду в Росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська
У повідомленні ЦНС додають, що вивезеному населенню окупанти забороняють забирати з собою будь-які габаритні речі, дозволяють лише ручну поклажу.
Таким чином окупанти вивільняють домівки та квартири для розміщення російських окупантів, працівників російських адміністрацій та росіян, що бажають переїхати у визначені населені пункти
Поміж з тим, зазначають у повідомленні спротиву, окупанти облаштовують накриття сіткою автомобільної дороги Р57 на ділянці Гола Пристань — Таврійське. Сітки закріплюють на деревах і стовпах уздовж дороги. Хочуть зберегти техніку від українських дронів.
Колаборанти розпродують землі Азовського узбережжя російським "інвесторам" - Центр спротиву01.05.24, 15:22 • 16799 переглядiв