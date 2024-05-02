На Херсонщині росіяни поцілили в ангар, обійшлося без жертв
Київ • УНН
Російські війська обстріляли житлові квартали кількох населених пунктів Херсонської області, пошкодивши будівлі, але не спричинивши жертв серед мирного населення.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 22 населених пунктів, у тому числі Херсон, поціливши в ангарне приміщення, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берегове, Янтарне, Михайлівка, Томарине, Зміївка, Антонівка, Берислав, Золота Балка, Львове, Тягинка, Іванівка, Кізомис, Дніпровське, Токарівка, Інженерне, Велетенське, Садове, Микільське, Придніпровське, Понятівка, Ольгівка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватні будинки.
Були зафіксовані влучання в ангарне приміщення та господарчу споруду. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає
Росіяни примусово виселяють жителів окупованої Херсонщини – Центр спротиву02.05.24, 07:42 • 23308 переглядiв