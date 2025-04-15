Lockheed Martin X-59 Quesst

Вночі російські окупанти атакували Україну ракетами та безпілотниками. ППО збила 3 дрони над Одеською областю, ще 10 втрачено локаційно. Ракети не досягли цілей завдяки РЕБ.
Чотири людини, 52-річний чоловік і три жінки у віці 66, 56 і 38 років, постраждали внаслідок удару УМПБ Д-30 по Харкову сьогодні вранці.
У ніч на 8 травня 2024 року російські війська розпочали комбіновану атаку на Україну із застосуванням 76 повітряних цілей - 55 ракет та 21 ударного безпілотника, з яких 59 були успішно перехоплені українськими засобами протиповітряної оборони.
Минулої ночі противник не застосовував ракетні удари та безпілотники типу "шахед", але Повітряні сили постійно спостерігають активність російських тактичних літаків Су-34 та Су-35 поблизу кордону з Україною.
За минулу добу рф завдала 2 ракетних, 83 авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах.
6 травня Збройні Сили України відбили 87 бойових зіткнень вздовж лінії фронту, зокрема на Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках, при цьому противник завдав 2 ракетних та 69 авіаційних ударів, а також 52 рази застосував реактивні системи залпового вогню.
росіяни почали використовувати менше ракет "Калібр" для ударів по Україні, ймовірно, через проблеми з їх виробництвом, спричинені санкціями.
Російські війська завдали удару ракетою Х-59 по Миколаївському району, пошкодивши промислову інфраструктуру, а також обстріляли з артилерії та мінометів акваторію Очаківської громади в Миколаївській області.
Уламки російських ракет пошкодили транспортну інфраструктуру в Миколаївській області після ворожого ракетного удару, а акваторія Очаківської громади також потрапила під обстріл з боку росії 1 травня, хоча про жертви не повідомлялося.
Російські окупанти останнім часом почали активніше використовувати ракети Х-59 та Х-69 для нанесення ударів по різним об'єктам інфраструктури України, причому Х-69 є більш модернізованими, мають більшу дальність польоту та дещо більшу потужність, повідомив речник Повітряно-космічних сил Ілля Євлаш.
Українські сили протиповітряної оборони знищили 21 з 34 російських ракет, запущених вночі в рамках комбінованої атаки, включаючи крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, керовані ракети, зенітні ракети та крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.
За минулу добу відбулося 104 бойових зіткнення, під час яких рф завдала 13 ракетних ударів, 56 авіаударів та 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах.
Росія посилила наступ на Лиманському напрямку, атакувавши українські позиції 18 разів за минулу добу, в той час, як українські війська відбили численні російські атаки на різних ділянках фронту. Усього відбулось у середу 84 бойові зіткнення.
Близько 15 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійського та мінометного обстрілу з боку противника, ще 5 - авіаударів, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки, підприємства, об'єкти інфраструктури, в тому числі школа, одна людина загинула та двоє отримали поранення.
Кабельне та супутникове телебачення, радіо, інтернет та мобільний зв'язок працюють у Харкові, незважаючи на російський ракетний удар по телевежі.
Росіяни атакували харківську телевежу, що може призвести до порушення зв'язку та поширення російської пропаганди через обмеження українського мовлення.
російські окупанти влучили ракетою в об'єкт телевізійної інфраструктури Харкова, залишивши на місці події осколки снарядів, повідомляє Національна поліція.
російська армія завдала удару ракетою Х-59 по об'єкту телевізійної інфраструктури в Харкові, що спричинило перебої в сигналі цифрового телебачення.
Ворог намагається атакувати на різних напрямках, найбільше штурмів на Новопавлівському, Авдіївському, Бахмутському та Лиманському.
Російські війська запустили дві керовані ракети Х-59 в напрямку Одеської області, але обидві були успішно перехоплені та знищені українською протиповітряною обороною над Чорним морем.
13-14 квітня російські війська обстріляли селище Куцуруб у Миколаївській області, пошкодивши три будинки, а українська протиповітряна оборона знищила керовану ракету Х-59.
За минулу добу відбулося 97 бойових зіткнень, під час яких рф завдала 2 ракетних та 91 авіаційний удар, а також 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах.
Українські захисники витримали 81 бойове зіткнення, відбивши більшість атак на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Російські війська завдають ударів по українських теплоелектростанціях ракетами, що містять компоненти із західних та азійських країн.
Під час нічної атаки сили протиповітряної оборони збили 14 з 17 російських безпілотників "шахед" і дві ракети Х-59.
Російські війська обстріляли ракетами Одеську область, влучивши в інфраструктурний об'єкт, незважаючи на те, що протиповітряна оборона збила дві ракети.
Ворожа ракета Х-59 прилетіла до Харківської області, завдавши шкоди двом приватним будинкам у Чугуєві, а ще одна ракета впала на відкриту місцевість поблизу Борової, без жертв.
Українські сили протиповітряної оборони за ніч збили 17 з 24 російських ударних безпілотників та ракету Х-59.
Бійці ДПСУ на Сумщині збили ворожий розвідувальний безпілотник, який збирав дані у прикордонній зоні.
Українська протиповітряна оборона збила 9 з 10 російських ударних безпілотників, запущених з Криму під час нічної атаки 2 квітня.