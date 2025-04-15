Lockheed Martin X-59 Quesst

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 13076 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 13801 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33744 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163672 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140725 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143451 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136582 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136635 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196821 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Сили ППО за ніч збили 3 ворожих "шахеди": ще 10 - локаційно втрачені

Вночі російські окупанти атакували Україну ракетами та безпілотниками. ППО збила 3 дрони над Одеською областю, ще 10 втрачено локаційно. Ракети не досягли цілей завдяки РЕБ.

Війна • 5 жовтня, 04:36 • 29714 перегляди

Ранковий удар рф по Харкову: вже відомо про чотирьох постраждалих

Чотири людини, 52-річний чоловік і три жінки у віці 66, 56 і 38 років, постраждали внаслідок удару УМПБ Д-30 по Харкову сьогодні вранці.

Війна • 14 травня, 06:01 • 17085 перегляди

У небі над Україною вночі знищили 59 із 76 ворожих ракет та "шахедів"

У ніч на 8 травня 2024 року російські війська розпочали комбіновану атаку на Україну із застосуванням 76 повітряних цілей - 55 ракет та 21 ударного безпілотника, з яких 59 були успішно перехоплені українськими засобами протиповітряної оборони.

Війна • 8 травня, 05:41 • 22540 перегляди

Євлаш: цієї ночі ворог не застосовував ракетних ударів, однак Повітряні сили постійно спостерігають активність ворожої тактичної авіації

Минулої ночі противник не застосовував ракетні удари та безпілотники типу "шахед", але Повітряні сили постійно спостерігають активність російських тактичних літаків Су-34 та Су-35 поблизу кордону з Україною.

Війна • 7 травня, 07:06 • 22057 перегляди

За добу рф завдала 2 ракетних ударів, 83 авіаційних атак, 101 залповий обстріл

За минулу добу рф завдала 2 ракетних, 83 авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах.

Війна • 7 травня, 04:20 • 34324 перегляди

На фронті на добу 87 бойових зіткнень, найбільше атак ЗСУ відбили на Авдіївському напрямку - Генштаб

6 травня Збройні Сили України відбили 87 бойових зіткнень вздовж лінії фронту, зокрема на Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках, при цьому противник завдав 2 ракетних та 69 авіаційних ударів, а також 52 рази застосував реактивні системи залпового вогню.

Війна • 6 травня, 16:54 • 29880 перегляди

"Проблеми з виготовленням ракет": Євлаш розповів, чому знизилася інтенсивність застосування "Калібрів"

росіяни почали використовувати менше ракет "Калібр" для ударів по Україні, ймовірно, через проблеми з їх виробництвом, спричинені санкціями.

Війна • 3 травня, 08:18 • 17280 перегляди

На Миколаївщині росіяни завдали удару ракетою Х-59, пошкодили промислову інфраструктуру

Російські війська завдали удару ракетою Х-59 по Миколаївському району, пошкодивши промислову інфраструктуру, а також обстріляли з артилерії та мінометів акваторію Очаківської громади в Миколаївській області.

Війна • 3 травня, 06:42 • 48284 перегляди

На Миколаївщині уламки ракети рф пошкодили транспортну інфраструктуру

Уламки російських ракет пошкодили транспортну інфраструктуру в Миколаївській області після ворожого ракетного удару, а акваторія Очаківської громади також потрапила під обстріл з боку росії 1 травня, хоча про жертви не повідомлялося.

Війна • 2 травня, 05:57 • 30244 перегляди

Окупанти почали активніше застосовувати ракети Х-59 та Х-69 - Повітряні сили

Російські окупанти останнім часом почали активніше використовувати ракети Х-59 та Х-69 для нанесення ударів по різним об'єктам інфраструктури України, причому Х-69 є більш модернізованими, мають більшу дальність польоту та дещо більшу потужність, повідомив речник Повітряно-космічних сил Ілля Євлаш.

Війна • 27 квітня, 14:02 • 24195 перегляди

Повітряні Сили вночі знищили 21 із 34 запущених ракет

Українські сили протиповітряної оборони знищили 21 з 34 російських ракет, запущених вночі в рамках комбінованої атаки, включаючи крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, керовані ракети, зенітні ракети та крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Війна • 27 квітня, 05:38 • 48002 перегляди

За добу рф завдала 13 ракетних ударів, 56 авіаційних атак, близько 105 залпових обстрілів

За минулу добу відбулося 104 бойових зіткнення, під час яких рф завдала 13 ракетних ударів, 56 авіаударів та 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах.

Війна • 25 квітня, 04:05 • 31893 перегляди

Армійці рф посили наступ на Лиманському напрямку: ЗСУ відбили у середу 18 ворожих штурмів - Генштаб

Росія посилила наступ на Лиманському напрямку, атакувавши українські позиції 18 разів за минулу добу, в той час, як українські війська відбили численні російські атаки на різних ділянках фронту. Усього відбулось у середу 84 бойові зіткнення.

Війна • 24 квітня, 17:09 • 25411 перегляди

На Харківщині росіяни вдарили з авіації по п'яти населених пунктах, є пошкодження школи - ОВА

Близько 15 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійського та мінометного обстрілу з боку противника, ще 5 - авіаударів, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки, підприємства, об'єкти інфраструктури, в тому числі школа, одна людина загинула та двоє отримали поранення.

Війна • 23 квітня, 06:54 • 19533 перегляди

Кабельне та супутникове ТБ, радіо, інтернет та мобільний зв’язок у Харкові працюють - Синєгубов

Кабельне та супутникове телебачення, радіо, інтернет та мобільний зв'язок працюють у Харкові, незважаючи на російський ракетний удар по телевежі.

Суспільство • 23 квітня, 06:31 • 20394 перегляди

Найімовірніше, ворог мав на меті перебити зв’язок, аби поширити сигнал своєї російської пропаганди: Євлаш про удар по харківській телевежі

Росіяни атакували харківську телевежу, що може призвести до порушення зв'язку та поширення російської пропаганди через обмеження українського мовлення.

Війна • 23 квітня, 06:15 • 19347 перегляди

Удар рф по харківській телевежі: у поліції показали фото наслідків

російські окупанти влучили ракетою в об'єкт телевізійної інфраструктури Харкова, залишивши на місці події осколки снарядів, повідомляє Національна поліція.

Війна • 22 квітня, 17:20 • 43200 перегляди

Удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури Харкова: окупанти атакували ракетою Х-59

російська армія завдала удару ракетою Х-59 по об'єкту телевізійної інфраструктури в Харкові, що спричинило перебої в сигналі цифрового телебачення.

Війна • 22 квітня, 15:57 • 103348 перегляди

За добу відбулося 65 бойових зіткнень з ворогом, росіяни нанесли 4 ракетних та 37 авіаційних ударів - Генштаб

Ворог намагається атакувати на різних напрямках, найбільше штурмів на Новопавлівському, Авдіївському, Бахмутському та Лиманському.

Війна • 21 квітня, 16:28 • 71989 перегляди

ППО знищила дві російські ракети Х-59, націлені на Одещину - ОК "Південь"

Російські війська запустили дві керовані ракети Х-59 в напрямку Одеської області, але обидві були успішно перехоплені та знищені українською протиповітряною обороною над Чорним морем.

Війна • 14 квітня, 15:13 • 47533 перегляди

На Миколаївщині знищили керовану авіаційну ракету Х-59 – ОВА

13-14 квітня російські війська обстріляли селище Куцуруб у Миколаївській області, пошкодивши три будинки, а українська протиповітряна оборона знищила керовану ракету Х-59.

Суспільство • 14 квітня, 06:00 • 27012 перегляди

За добу рф завдала 2 ракетних ударів, 91 авіаційних атак, 160 залпових обстріла

За минулу добу відбулося 97 бойових зіткнень, під час яких рф завдала 2 ракетних та 91 авіаційний удар, а також 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах.

Війна • 13 квітня, 04:35 • 61147 перегляди

Генштаб: росіяни наступають на п'яти напрямках, найактивніше на Бахмутському

Українські захисники витримали 81 бойове зіткнення, відбивши більшість атак на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Війна • 12 квітня, 16:55 • 25473 перегляди

Армія рф б‘є по ТЕС ракетами, в яких є компоненти країн Заходу та Азії - ОП

Російські війська завдають ударів по українських теплоелектростанціях ракетами, що містять компоненти із західних та азійських країн.

Війна • 12 квітня, 11:38 • 15570 перегляди

ППО вночі збила 14 із 17 "шахедів" та дві ракети – Повітряні Сили

Під час нічної атаки сили протиповітряної оборони збили 14 з 17 російських безпілотників "шахед" і дві ракети Х-59.

Війна • 10 квітня, 04:42 • 61703 перегляди

Окупанти вдарили ракетами по Одещині, є влучання

Російські війська обстріляли ракетами Одеську область, влучивши в інфраструктурний об'єкт, незважаючи на те, що протиповітряна оборона збила дві ракети.

Війна • 9 квітня, 20:18 • 104450 перегляди

На Харківщині сьогодні був "приліт" ракети Х-59, є пошкодження у Чугуєві, друга ракета впала на відкриту місцевість - ОВА

Ворожа ракета Х-59 прилетіла до Харківської області, завдавши шкоди двом приватним будинкам у Чугуєві, а ще одна ракета впала на відкриту місцевість поблизу Борової, без жертв.

Війна • 8 квітня, 10:49 • 24769 перегляди

Сили ППО уночі збили 17 із 24 ударних дронів і ракету Х-59

Українські сили протиповітряної оборони за ніч збили 17 з 24 російських ударних безпілотників та ракету Х-59.

Війна • 8 квітня, 04:25 • 35738 перегляди

Прикордонники приземлили ворожий дрон-розвідник, що збирав дані в прикордонні Сумщини

Бійці ДПСУ на Сумщині збили ворожий розвідувальний безпілотник, який збирав дані у прикордонній зоні.

Війна • 3 квітня, 08:45 • 39093 перегляди

У Повітряних Силах підтвердили знищення 9 із 10 "шахедів" уночі

Українська протиповітряна оборона збила 9 з 10 російських ударних безпілотників, запущених з Криму під час нічної атаки 2 квітня.

Війна • 2 квітня, 04:51 • 100392 перегляди