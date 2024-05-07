За добу рф завдала 2 ракетних ударів, 83 авіаційних атак, 101 залповий обстріл
Київ • УНН
За минулу добу рф завдала 2 ракетних, 83 авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах.
Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. рф завдала 2 ракетних та 83 авіаційних ударів. Здійснено 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За добу відбулося 97 бойових зіткнень, у результаті яких росіяни завдали 2 ракетних та 83 авіаційних ударів, а також здійснили 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Відтак було зафіксовано авіаційні удари по населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.
Під артилерійським обстрілом опинилися понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
Ситуація на напрямках:
Волинський та Поліський: без змін.
Сіверський та Слобожанський: противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.
Куп’янський: Нашими Воїнами відбито 14ворога в районах населених пунктів Харківської та Луганської областей.
Лиманський: противник 7 разів атакував позиції ЗСУ в районах Луганської та Донецької областей.
Бахмутський: Сили оборони відбили 17 атак окупантів у районах населених пунктів Луганської та Донецької областей.
Авдіївський: ЗСУ відбили 31 атаку противника в районах населених пунктів Донецької області.
Новопавлівський: ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Оріхівський: армія рф 6 разів атакувала позиції наших захисників в районах Донецької та Запорізької областей.
Херсонський: росіяни здійснили 3 безуспішні атаки позицій ЗСУ.
Додамо
Авіація Сил оборони нанесла удари по 11 районах зосередження ворожого особового складу. Підрозділи ракетних військ завдали уражень по 2 артилерійських засобах противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.
Зафіксовано значну активність ворожої тактичної авіації на сході та північному сході06.05.24, 22:49 • 52527 переглядiв