За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 83 авиационных атак, 101 залповый обстрел

За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений. рф нанесла 2 ракетных и 83 авиационных удара. Осуществлен 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За сутки произошло 97 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 2 ракетных и 83 авиационных удара, а также осуществили 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

Под артиллерийским обстрелом оказались более 120 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: Нашими Воинами отбито 14ворога в районах населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

Лиманский: противник 7 раз атаковал позиции ВСУ в районах Луганской и Донецкой областей.

Бахмутский: Силы обороны отбили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Авдеевский: ВСУ отбили 31 атаку противника в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховский: армия рф 6 раз атаковала позиции наших защитников в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: россияне совершили 3 безуспешные атаки позиций ВСУ.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения вражеского личного состава. Подразделения ракетных войск нанесли поражения по 2 артиллерийских средствах противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Зафиксирована значительная активность вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке