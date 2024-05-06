Зафиксирована значительная активность вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке

В Тисе за сутки обнаружили шестерых погибших, которые пытались незаконно пересечь границу - журналист

В реке Тиса было найдено шесть тел мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу, некоторые из них провели в воде длительное время. Официально ГПСУ сообщили только об одном найденном утопленнике.