Враг атакует: активность тактической авиации противника в акватории Азовского моря

Президент Швейцарии обсудила с Папой войну в Украине и пригласила Ватикан на Глобальный саммит мира

Президент Швейцарии Виола Амхерд обсудила войну в Украине и другие конфликты с Папой Франциском, который приветствовал приглашение принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии в июне, чтобы обсудить гуманитарные вопросы, ядерную безопасность, свободу судоходства и продовольственную безопасность.