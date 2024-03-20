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Корейская компания предоставит Украине оборудование для разминирования
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ВСУ зафиксировали активность вражеской тактической авиации на востоке Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации и угрозе воздушных ударов в прифронтовых районах на востоке государства.
Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи
Косово отправит Украине пакет военной помощи, включая минометные снаряды, бронетехника и грузовики.
Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе
Премьер-министр Израиля Нетаньяху отклонил просьбу президента США Байдена отменить запланированную наземную атаку на Рафах в Газе, ссылаясь на необходимость уничтожения боевиков ХАМАС, которые там скрываются.
Корейская компания предоставит Украине оборудование для разминирования
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обсудила с компанией HD Hyundai Construction Equipment вопрос предоставления современной техники и оборудования, в том числе механизированных машин разминирования, для гуманитарного разминирования территорий, освобожденных от российской оккупации, с целью обеспечения безопасности населения.
Канада прекратит экспорт оружия в Израиль
Вчера канадский парламент проголосовал о прекращении экспорта оружия в Израиль с разрозненным голосованием 204 против 117 голосов.
В Харькове задержали пьяного водителя BMW с гранатой
В Харькове полиция сумела отобрать гранату у водителя BMW, предотвратив потенциальный взрыв и спасая жизни людей.
Зеленский обсудил новые соглашения по безопасности, судебные иски против военных преступников рф и усиление обороны
Президент Зеленский обсудил международную деятельность Украины, новые соглашения по безопасности с партнерами, правовые меры против российских военных преступников, а также усиление противовоздушной обороны от российской агрессии в Сумской и других областях.
В Ирпене мужчина с ножом угрожал своему родственнику, вмешалась полиция
Мужчина разгуливал по улице в Ирпене с ножом, угрожая своему родственнику и не подчиняясь приказам полиции, что стало поводом для расследования киевской полиции.
Сообщено о прилетах в центре Херсона
По словам первого заместителя председателя Херсонского областного совета, в центральной части Херсона были зафиксированы случаи прилетов, а жителям рекомендовали держаться подальше от окон.
Винничанин заплатил три тысячи долларов за "горячий тур" в Молдову - ГПСУ
Винничанин заплатил $3 000 интернет-знакомцу, который пообещал переправить его в Молдову через Кучурганский лиман, но их плану помешали пограничники.