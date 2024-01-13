В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МИГа
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
Новый глава МИД Франции прибыл в Украину
Министр иностранных дел Франции находится в Киеве, чтобы усилить дипломатическую поддержку и подтвердить преданность Франции.
В Мариуполе утром раздавались взрывы: предварительно, есть попадание в казарму оккупантов - Андрющенко
В оккупированном Мариуполе утром прогремели взрывы, вероятно, есть попадание в казарму россиян.
Враг утром выпустил более 40 ракет по Украине: есть повреждения в трех областях - ОП
россия осуществила широкомасштабную ракетную атаку на Украину, нанеся повреждения на Полтавщине, Сумщине и Черниговщине.
Оккупанты утром ударили по Днепровскому на Херсонщине, есть раненый человек
Российские войска обстреляли Днепровское и Садовое в Херсонской области ранив двух мирных жителей.
Ракетная атака на частный сектор Чернигова: правоохранители показали последствия
Осколки российской ракеты повредили дома в Чернигове, убив собаку.
Из-за вражеских обстрелов на Николаевщине были повреждены дома и линии электросети
Российский обстрел повредил дома и линии электропередач в Дмитровке на Николаевщине; жертв и пострадавших нет.
Враг максимально сосредотачивает свои усилия: Гуменюк о ситуации вокруг Крынок на Херсонщине
Российские войска сосредоточили атаки на Крынки в Херсонской области, и Украина отбивает каждую атаку, сообщает Наталья Гуменюк.
Общее дело: глава Одесской ОВА Кипер вместе с благотворителями обустроили в регионе уникальные ожоговые койки
Одесская область получила уникальные ожоговые кровати и расходные материалы, профинансированные благотворителями, для помощи тем, кто получил тяжелые ожоги, часто в результате российских атак.
россияне утром ударили ракетами по Сумской области: есть пострадавшая и повреждения
Российские войска нанесли удар ракетами Х-22 по г. Шостка Сумской области; один мирный житель получил ранения, повреждены по меньшей мере 26 домов.