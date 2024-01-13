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29 березня, 17:57 • 145256 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 179935 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 164800 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 202382 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 175504 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 152061 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 157757 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 150439 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 423724 перегляди

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28 березня, 12:49 • 173186 перегляди

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В Україні масштабна повітряна тривога через зліт ворожого МІГ

В Україні масштабна повітряна тривога через зліт ворожого МІГ

Київ • УНН

 • 38625 перегляди

В Україні оголосили ракетну загрозу після зльоту літака МіГ-31К рф. Повітряна тривога оголошена в усіх регіонах.

 По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт літака МіГ-31К рф, передає УНН.

Деталі

Повітряну тривогу оголошено у всіх областях України.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку по всій території України через зліт ворожого МіГ.

Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка

- йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

У небі над Україною сили ППО знищили 8 крилатих ракет13.01.24, 10:51 • 32504 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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