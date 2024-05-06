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Ворог атакує: активність тактичної авіації противника в акваторії Азовського моря

Ворог атакує: активність тактичної авіації противника в акваторії Азовського моря

Київ • УНН

 • 24768 перегляди

В акваторії Азовського моря спостерігається активність тактичної авіації противника, що створює загрозу нанесення повітряних ударів.

Зафіксована активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Увага!
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря!
Загроза застосування авіаційних засобів ураження

- Повітряні Сили Збройних Сил України.

ЗСУ зафіксували активність ворожої тактичної авіації на сході України20.03.24, 03:02 • 113529 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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