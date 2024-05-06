Ворог атакує: активність тактичної авіації противника в акваторії Азовського моря
Київ • УНН
В акваторії Азовського моря спостерігається активність тактичної авіації противника, що створює загрозу нанесення повітряних ударів.
Зафіксована активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря!
Загроза застосування авіаційних засобів ураження
ЗСУ зафіксували активність ворожої тактичної авіації на сході України20.03.24, 03:02 • 113529 переглядiв