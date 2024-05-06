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Зафіксовано значну активність ворожої тактичної авіації на сході та північному сході

Зафіксовано значну активність ворожої тактичної авіації на сході та північному сході

Київ • УНН

 • 52527 перегляди

Повітряні Сили Збройних Сил України інформують про значну активність ворожої тактичної авіації на сході та північному сході.

Зафіксована значна активність ворожої тактичної авіації на сході, північному сході. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Увага!
Спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на сході, північному сході!
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей

- Повітряні Сили Збройних Сил України.

Ворог атакує: активність тактичної авіації противника в акваторії Азовського моря06.05.24, 05:35 • 24768 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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