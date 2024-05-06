Зафіксовано значну активність ворожої тактичної авіації на сході та північному сході
Київ • УНН
Повітряні Сили Збройних Сил України інформують про значну активність ворожої тактичної авіації на сході та північному сході.
Зафіксована значна активність ворожої тактичної авіації на сході, північному сході. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на сході, північному сході!
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей
Ворог атакує: активність тактичної авіації противника в акваторії Азовського моря06.05.24, 05:35 • 24768 переглядiв