Ранковий удар рф по Харкову: вже відомо про чотирьох постраждалих
Київ • УНН
Чотири людини, 52-річний чоловік і три жінки у віці 66, 56 і 38 років, постраждали внаслідок удару УМПБ Д-30 по Харкову сьогодні вранці.
Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару авіабомбою УМПБ Д-30 по Харкову сьогодні вранці зросла до чотирьох - травмувались чоловік 52 років та три жінки 66, 56 та 38 років. Через російські обстріли минулої доби на Харківщині шестеро місцевих жителів отримали поранення, одна людина загинула. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
6:30 окупанти завдали удар по Київському району Харкова. Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 зруйновані три гаражі та три пошкоджено. Постраждали 4 людини: чоловік 52 роки та три жінки 66, 56 та 38 років
За його словами, минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 30 населених пунктів Харківщини.
- 16:30 с. Коротич Харківський район. Здійснено ворожий ракетний обстріл Х-59. Влучання у приміщення з підприємства, де дістали поранення 4 чоловіків та загинув 1 чоловік.
- 14:26 с. Липці, Харківській район. Внаслідок обстрілу отримала поранення 70-річна жінка.
- 13 травня внаслідок серії масованих обстрілів рф Вовчанська з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали 4 людини.
Раніше повідомлялось про двох постраждалих через атаку рф на Харків сьогодні вранці.