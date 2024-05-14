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Ранковий удар рф по Харкову: вже відомо про чотирьох постраждалих

Київ • УНН

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Чотири людини, 52-річний чоловік і три жінки у віці 66, 56 і 38 років, постраждали внаслідок удару УМПБ Д-30 по Харкову сьогодні вранці.

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару авіабомбою УМПБ Д-30 по Харкову сьогодні вранці зросла до чотирьох - травмувались чоловік 52 років та три жінки 66, 56 та 38 років. Через російські обстріли минулої доби на Харківщині шестеро місцевих жителів отримали поранення, одна людина загинула. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

6:30 окупанти завдали удар по Київському району Харкова. Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 зруйновані три гаражі та три пошкоджено. Постраждали 4 людини: чоловік 52 роки та три жінки 66, 56 та 38 років

- написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 30 населених пунктів Харківщини. 

  • 16:30 с. Коротич Харківський  район. Здійснено ворожий ракетний обстріл Х-59.  Влучання у  приміщення з підприємства, де дістали поранення 4 чоловіків та загинув 1 чоловік.
  •  14:26 с. Липці, Харківській район. Внаслідок обстрілу отримала поранення 70-річна жінка.
  • 13 травня внаслідок серії масованих обстрілів рф Вовчанська з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали 4 людини.

Раніше повідомлялось про двох постраждалих через атаку рф на Харків сьогодні вранці. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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