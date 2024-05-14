Утренний удар рф по Харькову: уже известно о четырех пострадавших

Количество пострадавших в результате вражеского удара авиабомбой УМПБ Д-30 по Харькову сегодня утром возросло до четырех - травмировались мужчина 52 лет и три женщины 66, 56 и 38 лет. Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки на Харьковщине шестеро местных жителей получили ранения, один человек погиб. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

6:30 оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова. В результате обстрела УМПБ Д-30 разрушены три гаража и три повреждены. Пострадали 4 человека: мужчина 52 года и три женщины 66, 56 и 38 лет - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, за прошедшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись более 30 населенных пунктов Харьковщины.

16:30 с. Коротич Харьковский район. Осуществлен вражеский ракетный обстрел Х-59. Попадание в помещение с предприятия, где получили ранения 4 мужчин и погиб 1 человек.

14:26 с. Липцы, Харьковской район. В результате обстрела получила ранения 70-летняя женщина.



13 мая в результате серии массированных обстрелов рф Волчанска из различного вида вооружения повреждены частные дома. Пострадали 4 человека.



Ранее сообщалось о двух пострадавших из-за атаки рф на Харьков сегодня утром.