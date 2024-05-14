Дві людини постраждали внаслідок ранкового обстрілу Харкова
Київ • УНН
Унаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років. У них гостра реакція на стрес. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років. У них гостра реакція на стрес, їм надано допомогу на місці. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
За його даними, російські окупанти обстріляли Харків авіабомбою УМПБ Д-30 о 6:30 ранку.
Росіяни завдали удар по Київському району Харкова.
Як наслідок — зруйновані три гаражі та три гаражі пошкоджено. Ще одне влучання зафіксоване на відкритій території.
Нагадаємо
Про вибухи та влучання у Харкові раніше повідомляв міський голова Ігор Терехов. Він повідомляв про удар по Київському району міста, однак точних даних, чим саме був здійснений удар не було.
У Харківській ОВА зроблять публічний звіт щодо фортифікацій в області14.05.24, 04:47 • 55605 переглядiв