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Дві людини постраждали внаслідок ранкового обстрілу Харкова

Дві людини постраждали внаслідок ранкового обстрілу Харкова

Київ • УНН

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Унаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років. У них гостра реакція на стрес. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років. У них гостра реакція на стрес, їм надано допомогу на місці. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За його даними, російські окупанти обстріляли Харків авіабомбою УМПБ Д-30 о 6:30 ранку.

Росіяни завдали удар по Київському району Харкова.

Як наслідок — зруйновані три гаражі та три гаражі пошкоджено. Ще одне влучання зафіксоване на відкритій території.

Нагадаємо

Про вибухи та влучання у Харкові раніше повідомляв міський голова Ігор Терехов. Він повідомляв про удар по Київському району міста, однак точних даних, чим саме був здійснений удар не було. 

У Харківській ОВА зроблять публічний звіт щодо фортифікацій в області14.05.24, 04:47 • 55605 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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