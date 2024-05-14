Два человека пострадали в результате утреннего обстрела Харькова

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  116215 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  125509 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  125448 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  173021 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209406 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214719 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205900 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159846 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151963 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131330 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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11 мая 2024, 08:40  •  244401 просмотра
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  309539 просмотра

Два человека пострадали в результате утреннего обстрела Харькова

В результате утреннего обстрела Харькова пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет. У них острая реакция на стресс. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Война •   •  11798 просмотра
Два человека пострадали в результате утреннего обстрела Харькова

Под Волгоградом грузовой поезд сошел с рельсов после "вмешательства посторонних лиц"

Грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом из-за вмешательства посторонних лиц, что повлекло за собой задержку движения пассажирских поездов.

Общество •   •  13333 просмотра
Под Волгоградом грузовой поезд сошел с рельсов после "вмешательства посторонних лиц"

Появилось первое фото Энтони Блинкена в Киеве

Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершил необъявленный визит в Киев, уже третий с начала российского вторжения, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку Америки в защите Украины от российской агрессии.

Война •   •  21283 просмотра
Появилось первое фото Энтони Блинкена в Киеве

Воздушные Силы уничтожили 18 из 18 ударных дронов россиян

Украинские Воздушные силы успешно сбили все 18 российских ударных беспилотников, запущенных во время ночной атаки 14 мая.

Война •   •  17338 просмотра
Воздушные Силы уничтожили 18 из 18 ударных дронов россиян

В Харькове попадание в Киевском районе - Терехов

Жилой район в Киевском районе Харькова подвергся обстрелу, о жертвах пока не сообщается, эксперты обследуют место падения снаряда.

Война •   •  17132 просмотра
В Харькове попадание в Киевском районе - Терехов

Сегодня День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны: сколько наших соотечественников стали Праведниками народов мира

14 мая Украина чтит память людей, которые, рискуя жизнью, спасали евреев от нацистов во время Второй мировой войны. 2673 наших соотечественника признаны Израилем Праведниками народов мира за их героические поступки.

Общество •   •  16708 просмотра
Сегодня День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны: сколько наших соотечественников стали Праведниками народов мира

Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО - секретарь СНБО

Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Война •   •  20974 просмотра
Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО - секретарь СНБО

В Харькове был слышен взрыв

В Харькове прогремел взрыв, и власти выясняют, был ли это взрыв в городе или на его окраинах.

Общество •   •  18098 просмотра
В Харькове был слышен взрыв

14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

Сегодня, 14 мая, любители собак во многих странах мира могут приобщиться к Международному дню чихуахуа. Чихуахуа занимает 34-е место среди самых популярных пород собак. Родиной этих домашних любимцев является Мексика.

УНН Lite •   •  24165 просмотра
14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом - Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы продемонстрировать солидарность США с Украиной и обсудить дополнительную военную помощь.

Война •   •  20164 просмотра
Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом - Reuters