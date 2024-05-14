Два человека пострадали в результате утреннего обстрела Харькова

В результате утреннего обстрела Харькова пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет. У них острая реакция на стресс, им оказана помощь на месте. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По его данным, российские оккупанты обстреляли Харьков авиабомбой УМПБ Д-30 в 6:30 утра.

Россияне нанесли удар по Киевскому району Харькова.

Как следствие - разрушены три гаража и три гаража повреждены. Еще одно попадание зафиксировано на открытой территории.

Напомним,

О взрывах и попаданиях в Харькове ранее сообщал городской голова Игорь Терехов. Он сообщал об ударе по Киевскому району города, однако точных данных, чем именно был осуществлен удар не было.

В Харьковской ОГА сделают публичный отчет по фортификациям в области