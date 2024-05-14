В Харьковской ОГА сделают публичный отчет по фортификациям в области

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов дал поручение провести заседание, где все участники строительства фортификационных сооружений в области отчитаются о выполненных работах. Об этом он сообщил на своей странице в телеграмме, передает УНН.

Детали

О результатах заседания будет отчитаться публично во время пресс-брифинга, где представители СМИ могут задать любые уточняющие вопросы, которые волнуют общественность", - пообещал глава ОВА.

Контекст

Ранее военный Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ, обвинил руководство в вероятном саботаже обороны и отсутствии фортификаций на Харьковщине.

"Все было, возможно, не так плотно" - глава Волчанской ГВА о фортификациях в Харьковской области