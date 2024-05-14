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У Харківській ОВА зроблять публічний звіт щодо фортифікацій в області

У Харківській ОВА зроблять публічний звіт щодо фортифікацій в області

Київ • УНН

 • 55605 перегляди

Голова Харківської обласної військової адміністрації розпорядився оприлюднити звіт про будівництво фортифікаційних споруд у регіоні, щоб відповісти на звинувачення у саботажі оборонних заходів та відсутності фортифікаційних споруд.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов дав доручення провести засідання, де всі учасники будівництва фортифікаційних споруд в області прозвітують про виконані роботи. Про це він повідомив на своїй сторінці в телеграмі, передає УНН.

Деталі

Про результати засідання буде прозвітовано публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнюючі питання, які хвилюють громадськість", – пообіцяв очільник ОВА.

Контекст

Раніше військовий Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки ЗСУ, звинуватив керівництво у ймовірному саботажі оборони та відсутності фортифікацій на Харківщині.

"Усе було, можливо, не так щільно" - голова Вовчанської МВА про фортифікації на Харківщині13.05.24, 11:27 • 20016 переглядiв

Лілія Подоляк

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