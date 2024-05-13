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"Усе було, можливо, не так щільно" - голова Вовчанської МВА про фортифікації на Харківщині

"Усе було, можливо, не так щільно" - голова Вовчанської МВА про фортифікації на Харківщині

Київ • УНН

 • 20016 перегляди

У Вовчанській міській військовій адміністрації запевняють, що «фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з росією були, але через постійні обстріли зводити їх було непросто».

У Вовчанській міській військовій адміністрації запевняють, що "фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з росією були, але через постійні обстріли зводити їх було непросто". Про це в ефірі Радіо Свобода розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, пише УНН.

Деталі

"Так, звичайно. Фортифікаційні споруди були побудовані. І зараз будуються, зміцнюються. Але ж ситуація була і є вкрай важка. Тому що саме місто дуже близько до кордону. І вести якісь будівельні роботи зараз прямо на кордоні дуже важко. Дякую будівельникам і всім, хто працював. Вкрай важко. Тому що працювати під обстрілами дуже небезпечно", – сказав Гамбарашвілі.

На уточнююче запитання про те, що робилося раніше, до самого наступу російських сил, у МВА відповіли: "Можливо, будівництво не було таким щільним".

"Все було побудовано. Але, можливо, не так щільно. Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону 4 кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди. Але ще раз наголошую: дякую всім будівельникам і військовим, які базувались на цих об’єктах. І доклали максимум зусиль, щоб зробити фортифікаційні споруди", – уточнив Гамбарашвілі.

Доповнення

Російські сили 10 травня активізували свої дії на півночі Харківщини. Нині, за даними Генштабу, тривають бої, боротьба за контроль над прикордонним містом Вовчанськ триває, ворожі сили активно намагаються захопити місто, мобілізуючи до 5 батальйонів і не беручи до уваги власні втрати.

Юлія Шрамко

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