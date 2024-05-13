"Все было, возможно, не так плотно" - глава Волчанской МВА о фортификации на Харьковщине
Киев • УНН
В Волчанской городской военной администрации уверяют, что "фортификационные сооружения вокруг города на границе с Россией были, но из-за постоянных обстрелов возводить их было непросто".
В Волчанской городской военной администрации уверяют, что "фортификационные сооружения вокруг города на границе с Россией были, но из-за постоянных обстрелов возводить их было непросто". Об этом в эфире Радио Свобода рассказал начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, пишет УНН.
Детали
"Да, конечно. Фортификационные сооружения были построены. И сейчас строятся, укрепляются. Но ведь ситуация была и есть крайне тяжелая. Потому что сам город очень близко к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно. Спасибо строителям и всем, кто работал. Крайне тяжело. Потому что работать под обстрелами очень опасно", - сказал Гамбарашвили.
На уточняющий вопрос о том, что делалось раньше, до самого наступления российских сил, в МВА ответили: "Возможно, строительство не было таким плотным".
"Все было построено. Но, возможно, не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом. И минометов, и артиллерии. Поэтому я еще раз повторяю: от Волчанска до границы 4 километра. Было крайне трудно строить фортификационные сооружения. Но еще раз подчеркиваю: спасибо всем строителям и военным, которые базировались на этих объектах. И приложили максимум усилий, чтобы сделать фортификационные сооружения", - уточнил Гамбарашвили.
Дополнение
Российские силы 10 мая активизировали свои действия на севере Харьковщины. Сейчас, по данным Генштаба, продолжаются бои, борьба за контроль над приграничным городом Волчанск продолжается, вражеские силы активно пытаются захватить город, мобилизуя до 5 батальонов и не принимая во внимание собственные потери.
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