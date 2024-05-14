У Харкові влучання у Київському районі – Терехов
Київ • УНН
Житловий район у Київському районі Харкова зазнав обстрілу, про жертви поки що не повідомляється, експерти обстежують місце падіння снаряду.
У Харкові влучання у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
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За його даними, інформації про постраждалих поки немає.
Фахівці обстежують місце удару.
Приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. На зараз - без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують
У Харкові було чутно вибух14.05.24, 06:10 • 29850 переглядiв