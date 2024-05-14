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У Харкові влучання у Київському районі – Терехов

У Харкові влучання у Київському районі – Терехов

Київ • УНН

 • 39320 перегляди

Житловий район у Київському районі Харкова зазнав обстрілу, про жертви поки що не повідомляється, експерти обстежують місце падіння снаряду.

У Харкові влучання у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

За його даними, інформації про постраждалих поки немає.

Фахівці обстежують місце удару.

Приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. На зараз - без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують

написав Терехов.

У Харкові було чутно вибух14.05.24, 06:10 • 29850 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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