У небі над Україною вночі знищили 59 із 76 ворожих ракет та "шахедів"
Київ • УНН
У ніч на 8 травня 2024 року російські війська розпочали комбіновану атаку на Україну із застосуванням 76 повітряних цілей - 55 ракет та 21 ударного безпілотника, з яких 59 були успішно перехоплені українськими засобами протиповітряної оборони.
У небі над Україною у ніч на 8 травня знищено 59 повітряних цілей - 39 ракет та 20 ударних дронів типу Shahed - із 76 запущених російськими військами, повідомив у середу командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.
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У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської обл. – рф);
- 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);
- 4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
- 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф, акваторія Каспійського моря);
- 1 крилату ракети «Іскандер-К» (із Криму);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);
- 21 ударний БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. - рф).
З його слів, до відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей
- 33 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети «Калібр»;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».
"Противник продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та інших важливих стратегічних об’єктах. Я дякую усім, хто сьогодні доклав максимум зусиль, аби ворог не досяг своїх цілей", - вказав командувач ПС ЗСУ.
"Сьогодні 8 травня, в Україні відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вшановуємо полеглих тієї страшної війни, вшановуємо українських героїв сучасності, які цього разу боронять рідну землю від рашизму!" - зазначив Олещук.
Зеленський: рф запустила по Україні понад 50 ракет і більш як 20 "шахедів" в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні08.05.24, 08:32 • 29387 переглядiв