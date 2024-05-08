В небе над Украиной ночью уничтожили 59 из 76 вражеских ракет и "шахедов"

В небе над Украиной в ночь на 8 мая уничтожено 59 воздушных целей - 39 ракет и 20 ударных дронов типа Shahed - из 76 запущенных российскими войсками, сообщил в среду командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

В ночь на 8 мая 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БПЛА. В общем враг применил 76 средств воздушного нападения - 55 ракет и 21 ударный беспилотник - указал Олещук в Telegram и перечислил:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской обл. - рф);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (с ВОТ Крыма);

4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - рф, акватория Каспийского моря);

1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);

21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. - рф).

По его словам, к отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей - сообщил Олещук в перечислил:

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

"Противник продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины и другим важным стратегическим объектам. Я благодарю всех, кто сегодня приложил максимум усилий, чтобы враг не достиг своих целей", - указал командующий ВС ВСУ.

"Сегодня 8 мая, в Украине отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Чествуем павших той страшной войны, чествуем украинских героев современности, которые на этот раз защищают родную землю от рашизма!" - отметил Олещук.

Зеленский: россия запустила по Украине более 50 ракет и более 20 "шахедов" в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне