Зеленский: россия запустила по Украине более 50 ракет и более 20 "шахедов" в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

Сегодня во время массовой атаки на Украину российские войска ударили более 50 ракетами и более 20 "шахедами" по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Массированный ракетный удар нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Более 50 ракет и более 20 "шахедов" по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях - написал Зеленский.

По его словам, все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора. Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму.

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