Зеленський: рф запустила по Україні понад 50 ракет і більш як 20 "шахедів" в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Київ • УНН
У День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну, випустивши понад 50 ракет і більше ніж 20 "шахедів" по інфраструктурі в кількох регіонах.
Сьогодні під час масової атаки на Україну російські війська поцілили понад 50 ракетами і більш як 20 "шахедами" по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Понад 50 ракет і більш як 20 "шахедів" по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях
За його словами, усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору. Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму.
Росіяни атакували об’єкти генерації у шести областях08.05.24, 07:02 • 101714 переглядiв