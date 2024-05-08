Росіяни атакували об’єкти генерації у шести областях
Київ • УНН
Російські війська атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях України з метою порушити постачання та виробництво електроенергії в країні.
Армія РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській, Вінницькій областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.
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За його даними, наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
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У Вінницькій області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури08.05.24, 06:44 • 119705 переглядiв