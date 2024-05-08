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Росіяни атакували об’єкти генерації у шести областях

Росіяни атакували об’єкти генерації у шести областях

Київ • УНН

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Російські війська атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях України з метою порушити постачання та виробництво електроенергії в країні.

Армія РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській, Вінницькій областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН

Деталі

За його даними, наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години

йдеться у повідомленні.

У Вінницькій області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури08.05.24, 06:44 • 119705 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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