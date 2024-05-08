У Вінницькій області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури
Київ • УНН
У Вінницькій області постраждали об'єкти критичної інфраструктури, повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації, який закликав мешканців залишатися в укриттях до закінчення авіанальоту.
У Вінницькій області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає УНН.
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Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури. Знаходьтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги! На жаль є влучання
Подробиці в ОВА пообіцяли надати згодом.
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