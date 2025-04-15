Сергій Борзов

У Вінницькій області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури

У Вінницькій області постраждали об'єкти критичної інфраструктури, повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації, який закликав мешканців залишатися в укриттях до закінчення авіанальоту.