Сергій Борзов

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23733 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 148657 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 132300 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134642 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131379 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132171 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195055 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77288 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164407 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Зеленський звільнив голову Вінницької ОВА Борзова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної військової адміністрації.

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Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА Борзова

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У Вінницькій області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури

У Вінницькій області постраждали об'єкти критичної інфраструктури, повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації, який закликав мешканців залишатися в укриттях до закінчення авіанальоту.

Війна • 8 травня, 03:44 • 119708 перегляди

На Вінниччині зросла кількість жертв нічної атаки рф: у лікарні померла жінка

Двоє людей загинули і ще декілька отримали поранення, коли російські війська вночі атакували житлові будинки за допомогою безпілотника "шахед" у Вінницькій області.

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Війна • 10 березня, 06:03 • 32210 перегляди

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Уламки збитого безпілотника спричинили пожежу на інфраструктурному об'єкті у Вінницькій області минулої ночі.

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