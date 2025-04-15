Сергій Борзов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної військової
адміністрації.
Уряд схвалив звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької ОВА.
У Вінницькій області постраждали об'єкти критичної інфраструктури, повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації, який закликав мешканців залишатися в укриттях до закінчення авіанальоту.
Двоє людей загинули і ще декілька отримали поранення, коли російські війська вночі атакували житлові будинки за допомогою безпілотника "шахед" у Вінницькій області.
Ворожий БПЛА влучив у житловий будинок у Вінницькій області, внаслідок чого постраждали 3 людини, яких госпіталізували.
У Вінницькій області осколками від протиповітряної оборони було пошкоджено об'єкт інфраструктури та спричинено пожежу, але пожежу вдалося ліквідувати без жертв.
Уламки збитого безпілотника спричинили пожежу на інфраструктурному об'єкті у Вінницькій області минулої ночі.