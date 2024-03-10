На Вінниччині уламки "шахеда" пошкодили об'єкт інфраструктури
Київ • УНН
У Вінницькій області осколками від протиповітряної оборони було пошкоджено об'єкт інфраструктури та спричинено пожежу, але пожежу вдалося ліквідувати без жертв.
Уламки шахеда пошкодили об'єкт інфраструктури цієї ночі на Вінниччині внаслідок роботи ППО. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Борзов, передає УНН.
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Зазначається, що на об’єкті інфраструктури виникла пожежа. Згодом її загасили. Минулося без постраждалих.
Цієї ночі на Вінниччині внаслідок роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа. Станом на 06:30 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає
Уночі "шахед" влучив у промисловий об'єкт на Одещині10.03.24, 07:59 • 53815 переглядiв