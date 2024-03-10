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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На Вінниччині уламки "шахеда" пошкодили об'єкт інфраструктури

Київ • УНН

 • 32210 перегляди

У Вінницькій області осколками від протиповітряної оборони було пошкоджено об'єкт інфраструктури та спричинено пожежу, але пожежу вдалося ліквідувати без жертв.

На Вінниччині уламки "шахеда" пошкодили об'єкт інфраструктури

Уламки шахеда пошкодили об'єкт інфраструктури цієї ночі на Вінниччині внаслідок  роботи ППО. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Борзов, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що на об’єкті інфраструктури виникла пожежа. Згодом її загасили. Минулося без постраждалих.

Цієї ночі на Вінниччині внаслідок  роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа. Станом на 06:30 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає

очільник ОВА Сергій Борзов.

Уночі "шахед" влучив у промисловий об'єкт на Одещині10.03.24, 07:59 • 53815 переглядiв

Лілія Подоляк

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