Уночі "шахед" влучив у промисловий об'єкт на Одещині
Київ • УНН
Російський безпілотник завдав удару по промисловому об'єкту в Одеському районі, пошкодивши будівлю, а українські сили збили 11 іранських безпілотників Shahed під час тривалої атаки, що тривала понад 4,5 години.
Російський дрон влучив у промисловий об'єкт в Одеському районі, пошкоджена будівля, повідомили у Силах оборони півдня України, передає УНН.
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Російська атака на південні області тривала понад чотири з половиною години, дрони залітали з акваторії Чорного моря та з окупованої Херсонщини, зазначили військові.
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