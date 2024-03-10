В Одесі пролунала серія вибухів
Київ • УНН
В Одесі, Україна, сталася серія вибухів, у зв'язку з чим у регіоні було оголошено повітряну тривогу і повідомлялося про запуск "шахідів" (ймовірно, маються на увазі безпілотники-камікадзе іранського виробництва) у напрямку Одеси із заходу Миколаївської області.
В Одесі пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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В Одеській області оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах повідомили про пуск "шахедів" на заході Миколаївщини курсом на Одещину.
Також "шахеди" зафіксовані на Одещині в районі Одеси.
На Миколаївщині прогриміли вибухи09.03.24, 23:26 • 28499 переглядiв