На Миколаївщині прогриміли вибухи
Київ • УНН
У Снігурівці Миколаївської області пролунали вибухи, що змусило владу закликати мешканців триматися подалі від вікон і дотримуватися правил безпеки.
У Снігурівці на Миколаївщині чутно вибухи, повідомив начальник МВА Кухта, передає УНН.
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Увага! У Снігурівці чути вибухи! Прошу мешканців міста триматись подалі від вікон, залишатись у безпечному місці до кінця відбою тривоги та дотримуватись правила двох стін
Він закликав не ігнорувати сигнали тривоги. Інформацію про можливі пошкодження або постраждалих зараз уточнюють.