На Николаевщине прогремели взрывы

Швеция впервые после вступления в НАТО совершила военный полет у границ России

Швеция осуществила свои первые военные полеты вблизи границ России после вступления в НАТО: самолет-разведчик пролетел над Польшей вблизи Калининграда и Беларусью, а еще один самолет-радар работал над Балтийским морем.