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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Николаевщине прогремели взрывы

На Николаевщине прогремели взрывы

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 21:26  •  2666 просмотра

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В Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы, что заставило власти призвать жителей держаться подальше от окон и соблюдать правила безопасности.

В Снигиревке на Николаевщине слышны взрывы, сообщил начальник МВА Кухта, передает УНН.

Детали

Внимание! В Снигиревке слышны взрывы! Прошу жителей города держаться подальше от окон, оставаться в безопасном месте до конца отбоя тревоги и соблюдать правило двух стен

написал Кухта.

Он призвал не игнорировать сигналы тревоги. Информацию о возможных повреждениях или пострадавших сейчас уточняют.

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