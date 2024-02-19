В Херсоне раздаются взрывы

Президент Бразилии Лула отозвал посла в Израиле

Президент Бразилии Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле для консультаций в ответ на то, что Израиль объявил Лулу персоной нон-грата из-за его комментариев, в которых он сравнил действия Израиля в Газе с Холокостом.