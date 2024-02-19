В Херсоне раздаются взрывы

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
  •  168086 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  162980 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  284733 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  339875 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  269155 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  282238 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  339554 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  308264 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  243402 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Новости по теме

В Херсоне раздаются взрывы

Российские войска обстреливают город Херсон из различных видов оружия, отступая из региона.

Война •   •  7924 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы

Канада передаст Украине более 800 беспилотников SkyRanger

Канада передаст Украине более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 для помощи в борьбе с Россией, сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.

Война •   •  9742 просмотра
Канада передаст Украине более 800 беспилотников SkyRanger

В Одесской области ГБР разоблачило начальника дежурной части, который присвоил машину с арестплощадки

Расследование ГБР установило, что работник правоохранительных органов Одесской области незаконно завладел транспортным средством, изъятым по другому делу, и пользовался им в течение года, после чего был уволен и обвинен в незаконном завладении.

Криминал и ЧП •   •  8294 просмотра
В Одесской области ГБР разоблачило начальника дежурной части, который присвоил машину с арестплощадки

Суд продлил на 2 месяца меру пресечения бывшему президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву

Суд продлил срок содержания под стражей бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева еще на 2 месяца - до 18 апреля.

Криминал и ЧП •   •  7260 просмотра
Суд продлил на 2 месяца меру пресечения бывшему президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву

Сумщина: из-за атак рф травмированы по меньшей мере четыре человека

Российские военные обстреляли десять населенных пунктов Сумской области более пятидесяти раз, ранив по меньшей мере четырех гражданских лиц.

Война •   •  10146 просмотра
Сумщина: из-за атак рф травмированы по меньшей мере четыре человека

На Запорожье от российского удара погиб мужчина

В селе Лесное Запорожской области погиб мужчина после того, как российские войска обстреляли два села в этом районе.

Война •   •  10208 просмотра
На Запорожье от российского удара погиб мужчина

В Одессе взорвали авто Украинской добровольческой армии, за жизнь двух волонтеров борются врачи

Двое украинских волонтеров получили тяжелые ранения, когда их автомобиль был взорван в результате вероятного террористического акта в Одессе.

Криминал и ЧП •   •  11095 просмотра
В Одессе взорвали авто Украинской добровольческой армии, за жизнь двух волонтеров борются врачи

Авианалет на село Ольховатка: правоохранители показали последствия атаки, и возбудили уголовное производство

Гражданская женщина получила ранения в результате авиаударов российских сил по селу в Купянском районе Харьковской области, Украина.

Война •   •  15135 просмотра
Авианалет на село Ольховатка: правоохранители показали последствия атаки, и возбудили уголовное производство

Президент Бразилии Лула отозвал посла в Израиле

Президент Бразилии Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле для консультаций в ответ на то, что Израиль объявил Лулу персоной нон-грата из-за его комментариев, в которых он сравнил действия Израиля в Газе с Холокостом.

Новости Мира •   •  12773 просмотра
Президент Бразилии Лула отозвал посла в Израиле

рф стягивает огромное количество войск возле линии соприкосновения в Запорожской области - источники CNN

россия собирает многотысячную армию в Запорожской области, пытаясь укрепить свои позиции на востоке Украины, в то время как украинские войска были вынуждены отступить из части Авдеевки из-за недостатка боеприпасов.

Война •   •  17103 просмотра
рф стягивает огромное количество войск возле линии соприкосновения в Запорожской области - источники CNN