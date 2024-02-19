Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах Херсона

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  261416 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  299158 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  238747 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  222955 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах Херсона

Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах Херсона

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 05:16  •  10778 просмотра

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Председатель Херсонской городской военной администрации сообщил, что Херсон под вражеским огнем.

В прибрежных зонах Херсона прогремели взрывы. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Херсон под вражеским огнем! Несколько взрывов прозвучали в прибрежных зонах. Перейдите в более безопасные места!

- Роман Мрочко.

По Херсонщине россияне выпустили более 130 снарядов, есть погибший и 8 раненых18 февраля 2024, 07:16 • 27165 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
khersonХерсон
Кілька вибухів пролунали у прибережних зонах Херсона
Several explosions occurred in the coastal areas of Kherson
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Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах Херсона

Председатель Херсонской городской военной администрации сообщил, что Херсон под вражеским огнем.

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Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах Херсона

Израиль угрожает начать наземной операцией в Рафахе до Рамадана

Израиль угрожает наземной операцией в Рафахе до начала Рамадана, если ХАМАС не освободит заложников.

Война •   •  11864 просмотра
Израиль угрожает начать наземной операцией в Рафахе до Рамадана

Спутниковые снимки показывают масштабное строительство вдоль границы между Египтом и Газой

Спутниковые снимки показывают, что Египет проводит масштабные строительные работы вдоль своей границы с Газой с целью создания изолированной буферной зоны для возможных палестинских беженцев. Однако Египет публично отрицает любые подобные приготовления.

Война •   •  17102 просмотра
Спутниковые снимки показывают масштабное строительство вдоль границы между Египтом и Газой

День Государственного герба Украины. Что еще можно отметить 19 февраля

Сегодня в Украине отмечается День Государственного герба. Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада приняла постановление об утверждении Малого государственного герба Украины в виде золотистого трезубца на синем фоне.

УНН Lite •   •  12184 просмотра
День Государственного герба Украины. Что еще можно отметить 19 февраля

Катар и Украина обсудили сотрудничество по возвращению украинских граждан из рф

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека встретилась с Государственным министром международного сотрудничества Катара, чтобы обсудить вопрос возвращения украинских граждан из рф при потенциальном участии Катара.

Война •   •  20989 просмотра
Катар и Украина обсудили сотрудничество по возвращению украинских граждан из рф

900 тонн литиевых батарей горят на заводе по переработке на юге Франции

На заводе по переработке батарей на юге Франции вспыхнул пожар, представляющий опасность из-за горючих материалов, которые содержатся в батареях.

Общество •   •  17441 просмотра
900 тонн литиевых батарей горят на заводе по переработке на юге Франции

российская пропаганда распространяет фейк о таинственном знаке генерала Залужного после отставки

рф распространила фейковую новость о том, что после отставки бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Залужный подал таинственный знак. Оказалось, что это был вражеский фотомонтаж прокремлевских каналов.

Война •   •  21079 просмотра
российская пропаганда распространяет фейк о таинственном знаке генерала Залужного после отставки

Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро

ЕС готовится наложить антимонопольный штраф на компанию Apple в размере 500 миллионов евро за правила App Store, которые ограничивают конкуренцию.

Экономика •   •  19227 просмотра
Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро

На востоке Украины зафиксирована вражеская тактическая авиация

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке страны, что создает угрозу применения авиационного оружия в прифронтовых районах.

Война •   •  20315 просмотра
На востоке Украины зафиксирована вражеская тактическая авиация

Более 150 россиян осуждены за участие в панихиде по Навальному

154 человека в санкт-петербурге были признаны виновными и приговорены к 14 суткам лишения свободы за участие в панихиде в честь оппозиционного политика Навального.

Новости Мира •   •  16041 просмотра
Более 150 россиян осуждены за участие в панихиде по Навальному