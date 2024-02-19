Кілька вибухів пролунали у прибережних зонах Херсона
Київ • УНН
Голова Херсонської міської військової адміністрації повідомив, що Херсон під ворожим вогнем.
У прибережних зонах Херсона пролунали вибухи. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Херсон під ворожим вогнем! Кілька вибухів пролунали у прибережних зонах.Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!
По Херсонщині росіяни випустили понад 130 снарядів, є загиблий та 8 поранених18.02.24, 09:16 • 30254 перегляди