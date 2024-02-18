По Херсонщині росіяни випустили понад 130 снарядів, є загиблий та 8 поранених
Київ • УНН
За минулу добу російські війська випустили 131 снаряд по Херсонській області, в результаті чого 1 людина загинула і 8 отримали поранення.
Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 39 разів, відомо про одну загиблу та 8 поранених людей, повідомив у неділю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 39 обстрілів, випустивши 131 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 21 снаряд. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад та типографію у Херсоні, медичну установу у Херсонському районі.
Армія рф вночі атакувала Полтавщину: вдарила по об’єкту інфраструктури 18.02.24, 09:07 • 30840 переглядiв