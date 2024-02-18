Армія рф вночі атакувала Полтавщину: вдарила по об’єкту інфраструктури
Київ • УНН
Російські військові вночі атакували об'єкт інфраструктури в Полтавській області за допомогою ударних безпілотників, що спричинило пожежу, яку згодом вдалося загасити.
російські військові у ніч на 18 лютого вдарили з ударних дронів по інфраструктурному об’єкту Полтавської області. Виникла пожежа, обійшлось без постраждалих. Про це у неділю повідомив голова ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. Окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району
За його словами, через атаку виникла пожежа, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв і постраждалих.
Ворожі атаки в Миколаївській області: Без жертв серед цивільного населення18.02.24, 08:55 • 30943 перегляди