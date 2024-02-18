Армія рф вночі атакувала Полтавщину: вдарила по об’єкту інфраструктури

російські військові у ніч на 18 лютого вдарили з ударних дронів по інфраструктурному об’єкту Полтавської області. Виникла пожежа, обійшлось без постраждалих. Про це у неділю повідомив голова ОВА Філіп Пронін, пише УНН.

Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. Окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району - написав Пронін у соцмережах.

За його словами, через атаку виникла пожежа, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв і постраждалих.

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