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Армія рф вночі атакувала Полтавщину: вдарила по об’єкту інфраструктури

Армія рф вночі атакувала Полтавщину: вдарила по об’єкту інфраструктури

Київ • УНН

 • 30840 перегляди

Російські військові вночі атакували об'єкт інфраструктури в Полтавській області за допомогою ударних безпілотників, що спричинило пожежу, яку згодом вдалося загасити.

російські військові у ніч на 18 лютого  вдарили з ударних дронів по інфраструктурному об’єкту Полтавської області. Виникла пожежа, обійшлось без постраждалих. Про це у неділю повідомив голова ОВА Філіп Пронін, пише УНН

Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА.  Окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району

- написав Пронін у соцмережах.

За його словами, через атаку виникла пожежа, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв і постраждалих. 

Ворожі атаки в Миколаївській області: Без жертв серед цивільного населення18.02.24, 08:55 • 30943 перегляди

Тетяна Краєвська

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