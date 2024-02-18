Армия рф ночью атаковала Полтавщину: ударила по объекту инфраструктуры

российские военные в ночь на 18 февраля ударили из ударных дронов по инфраструктурному объекту Полтавской области. Возник пожар, обошлось без пострадавших. Об этом в воскресенье сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

Ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА. Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района - написал Пронин в соцсетях.

По его словам, из-за атаки возник пожар, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших.

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