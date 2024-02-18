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Армия рф ночью атаковала Полтавщину: ударила по объекту инфраструктуры

Армия рф ночью атаковала Полтавщину: ударила по объекту инфраструктуры

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 07:07  •  16954 просмотра

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Российские военные ночью атаковали объект инфраструктуры в Полтавской области с помощью ударных беспилотников, что вызвало пожар, который впоследствии удалось потушить.

российские военные в ночь на 18 февраля  ударили из ударных дронов по инфраструктурному объекту Полтавской области. Возник пожар, обошлось без пострадавших. Об этом в воскресенье сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, пишет УНН

Ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА.  Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района

- написал Пронин в соцсетях.

По его словам, из-за атаки возник пожар, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших. 

Вражеские атаки в Николаевской области: Без жертв среди гражданского населения18 февраля 2024, 06:55 • 18087 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
poltavaПолтава
Армія рф вночі атакувала Полтавщину: вдарила по об’єкту інфраструктури
Russian Army Attacks Poltava Region at Night: Strikes Infrastructure Object
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