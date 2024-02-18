Вражеские атаки в Николаевской области: Без жертв среди гражданского населения

Вражеские обстрелы и дрон-атаки в Николаевской области не нанесли вреда населению. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Вчера в течение дня вражеские артиллерийские обстрелы были зафиксированы в 09:01, 09:30 и 18:18 вдоль акватории и береговой полосы города Очаков Очаковской громады. К счастью, без жертв или пострадавших среди гражданского населения.

Также 17 февраля, в 10:24, враг атаковал FPV-дронами территорию Куцурубской громады. В результате атаки не было никаких пострадавших.

Враг обстрелами повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры в Очакове на Николаевщине