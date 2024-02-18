Вражеские атаки в Николаевской области: Без жертв среди гражданского населения
Киев • УНН
Вражеские обстрелы и атаки беспилотников в Николаевской области повредили транспортную и портовую инфраструктуру в Очакове, но не нанесли ущерб гражданскому населению.
Вражеские обстрелы и дрон-атаки в Николаевской области не нанесли вреда населению. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Вчера в течение дня вражеские артиллерийские обстрелы были зафиксированы в 09:01, 09:30 и 18:18 вдоль акватории и береговой полосы города Очаков Очаковской громады. К счастью, без жертв или пострадавших среди гражданского населения.
Также 17 февраля, в 10:24, враг атаковал FPV-дронами территорию Куцурубской громады. В результате атаки не было никаких пострадавших.
Враг обстрелами повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры в Очакове на Николаевщине16 февраля 2024, 08:37 • 27723 просмотра
Вражеские атаки в Николаевской области: Без жертв среди гражданского населения
Вражеские обстрелы и атаки беспилотников в Николаевской области повредили транспортную и портовую инфраструктуру в Очакове, но не нанесли ущерб гражданскому населению.
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