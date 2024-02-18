Ворожі атаки в Миколаївській області: Без жертв серед цивільного населення

Ворожі обстріли та дрон-атаки у Миколаївській області не завдали шкоди населенню. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

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Учора протягом дня ворожі артилерійські обстріли були зафіксовані о 09:01, 09:30 та 18:18 вздовж акваторії та берегової смуги міста Очаків Очаківської громади. На щастя, без жертв чи постраждалих серед цивільного населення.

Також 17 лютого, о 10:24, ворог атакував FPV-дронами територію Куцурубської громади. Унаслідок атаки не було жодних постраждалих.

Ворог обстрілами пошкодив обʼєкт транспортної та портової інфраструктури в Очакові на Миколаївщині