Ворожі атаки в Миколаївській області: Без жертв серед цивільного населення
Київ • УНН
Ворожі обстріли та атаки безпілотників у Миколаївській області пошкодили транспортну та портову інфраструктуру в Очакові, але не завдали шкоди цивільному населенню.
Ворожі обстріли та дрон-атаки у Миколаївській області не завдали шкоди населенню. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Учора протягом дня ворожі артилерійські обстріли були зафіксовані о 09:01, 09:30 та 18:18 вздовж акваторії та берегової смуги міста Очаків Очаківської громади. На щастя, без жертв чи постраждалих серед цивільного населення.
Також 17 лютого, о 10:24, ворог атакував FPV-дронами територію Куцурубської громади. Унаслідок атаки не було жодних постраждалих.
Ворог обстрілами пошкодив обʼєкт транспортної та портової інфраструктури в Очакові на Миколаївщині 16.02.24, 10:37 • 30696 переглядiв