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Ворог обстрілами пошкодив обʼєкт транспортної та портової інфраструктури в Очакові на Миколаївщині

Ворог обстрілами пошкодив обʼєкт транспортної та портової інфраструктури в Очакові на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 30696 перегляди

Російські обстріли пошкодили обʼєкт транспортної та портової інфраструктури в місті Очаків Миколаївської області.

Російські війська за минулу добу двічі обстріляли Очаків Куцурубської громади Миколаївської області, є пошкодження обʼєкта транспортної та портової інфраструктури, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Учора, 15 лютого, о 10:03 та 17:10 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Пошкоджено житлові будинки, підприємство, обʼєкт транспортної та портової інфраструктури

- написав Кім у соцмережах.

Також 15 лютого о 13:31 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Постраждалих внаслідок ворожих атак на Миколаївщині немає, вказав Кім. 

Внаслідок ракетної атаки на Запоріжжя поранені шестеро людей, за добу ворог обстріляв область понад 170 разів 16.02.24, 08:38 • 30229 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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vitalii-kimВіталій Кім
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