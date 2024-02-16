Ворог обстрілами пошкодив обʼєкт транспортної та портової інфраструктури в Очакові на Миколаївщині
Київ • УНН
Російські обстріли пошкодили обʼєкт транспортної та портової інфраструктури в місті Очаків Миколаївської області.
Російські війська за минулу добу двічі обстріляли Очаків Куцурубської громади Миколаївської області, є пошкодження обʼєкта транспортної та портової інфраструктури, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Учора, 15 лютого, о 10:03 та 17:10 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Пошкоджено житлові будинки, підприємство, обʼєкт транспортної та портової інфраструктури
Також 15 лютого о 13:31 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Постраждалих внаслідок ворожих атак на Миколаївщині немає, вказав Кім.
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